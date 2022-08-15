Власти Калининграда: Прекращение «Шяуляй банком» расчетов в рублях не повлияет на транзит

Решение литовского «Шяуляй банка» (Šiaulių bankas) о прекращении платежных операций в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининградскую область, поскольку счета на обслуживание транзита и раньше выставлялись в валюте. Об этом заявили в Правительстве региона, передает РИА Новости.

«То, что „Шяуляй банк“ перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите, потому что и до этого счета на его обслуживание выставлялись в валюте», — пояснил руководитель пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

При этом если руководство Литвы не определится с механизмом платежей за железнодорожный транзит в Калининград после 1 сентября, когда «Шяуляй банк» намерен остановить любые операции с Россией, грузы будут перевозиться морем, уточнили власти региона.

Ранее представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене рассказала, что «Шяуляй банк» с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах. До этого Литва допустила новую остановку калининградского транзита из-за проблем с проведением платежей через банки, о чем сообщал «Татар-информ».