Литовский «Шяуляй банк» перестал принимать платежи в рублях

Проводящий платежи в рамках обслуживания транзита в Калининград литовский (Šiaulių bankas) с сегодняшнего дня перестал производить платежные операции в рублях. Об этом заявила представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене, передает агентство «Прайм».

«„Шяуляй банк“ с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», — пояснила Кигуолене в эфире радио LRT.

Еще в конце июля финансовая организация объявила о планах отказаться от операций с российскими рублями начиная с 15 августа, а от проведения любых платежей в Россию и Беларусь — с 1 сентября.

Исключения из ограничений могут быть сделаны по предварительному соглашению. Речь идет, например, о платежах в гуманитарных целях или для обеспечения выполнения государственных функций.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Литва допустила новую остановку калининградского транзита из-за проблем с проведением платежей через банки.