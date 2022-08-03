Литва допустила новую остановку калининградского транзита из-за проблем с банками

Из-за проблем с оплатой перевозок российских грузов Литва может вновь остановить калининградский железнодорожный транзит. Об этом со ссылкой на министра коммуникаций и транспорта страны Марюса Суодиса сообщает ТАСС.

«Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора предоставляли услуги, которые не оплачиваются», — заметил он в эфире национального радио LRT.

По мнению министра, решением проблемы должна заниматься российская сторона, ведь расчеты — это «ответственность клиента».

Ранее Šiaulių bankas заявил, что из-за санкций ЕС прекратит операции с клиентами из РФ с 1 сентября. Напомним, что масштабные европейские рестрикции связаны с проведением российской специальной военной операции на Украине, инициированной в феврале Президентом РФ Владимиром Путиным.