Власти Дании собираются запретить продажу крон жителям РФ и Беларуси

В Дании готовится законопроект о запрете продажи датских крон и ценных бумаг жителям России и Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ritzau.

«Правительство срочно введет закон, запрещающий перевод или продажу датских крон и ценных бумаг, торгуемых в кронах, российским и белорусским физическим и юридическим лицам», – сказано в сообщении.

Помимо наличных денег и ценных бумаг в датских кронах законом также будет установлен запрет на продажу, доставку, передачу или вывоз банкнот и монет россиянам и белорусам. Нарушителям может грозить лишение свободы сроком до 4 месяцев.

После того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

Ранее Соединенные Штаты также анонсировали новый пакет санкций против России, которые затронут как частных лиц, так и различные структуры, о чем сообщал «Татар-информ».