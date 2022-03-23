Власти США анонсировали новый пакет санкций против России

Соединенные Штаты представят новый пакет санкций против России. Ограничительные меры затронут как частных лиц, так и различные структуры. Об этом сообщил советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам <…>, так и к структурам. Это будет обнародовано завтра», —объяснил американский чиновник журналистам.

Салливан сопровождает Президента США Джо Байдена в ходе его поездки в Европу для обсуждения событий на Украине с руководством Европейского Союза и партнерами по «Большой семерке».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.