Власти Челнов призвали не доверять слухам и анонимным источникам информации

Председатель призывной комиссии Набережных Челнов, руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов обратился к горожанам во время пресс-конференции с призывом не поддаваться панике.

«Убедительная просьба не доверять слухам и анонимным источникам информации. При прочтении любой информации ориентируйтесь на официальные ресурсы с разъяснением новостей. Это Объясняем.рф и каналы Минобороны РФ. Необходимую информацию по поводу частичной мобилизации также можно также получить по телефону горячей линии 122. Всем жителям я хочу посоветовать сохранять спокойствие, только от нашей сплоченности и уверенности в себе и поддержки друг друга зависит наше с вами будущее», — заявил он.

Кроме того, Салахов сообщил, что каждый день, включая выходные и праздничные дни, с 18.00 до 20.00 в ДК КАМАЗа он будет проводить личный прием граждан, у которых есть вопросы по частичной мобилизации. «Призывная комиссия работает в повседневном режиме с удобствами, комфортными для ожидания», — уточнил он.

Салахов поблагодарил всех челнинцев, которые самостоятельно собирают помощь мобилизованным. Он обратился с просьбой приносить все собранные вещи в специально организованные для этого пункты. После этого они будут отсортированы и централизовано доставлены в воинские части.

На этой неделе из Челнов уже ушла партия гуманитарной помощи, напомнил глава исполкома. «Челнинцы активно подключились к шефской помощи. Первую шефскую помощь мэр города Наиль Магдеев лично передал в одну из воинских частей, расположенную в Ростовской области. Военнослужащим было направлено 110 тонн груза. Оказание помощи будет продолжено», — заверил Салахов.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».