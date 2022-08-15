Власти Бурятии решили вернуть масочный режим из-за роста заболеваемости Covid-19

Власти Бурятии с завтрашнего дня вновь вводят на территории республики масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости.

О решении, принятом сегодня на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, рассказала журналистам заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

«[Вводится] соблюдение масочного режима в медицинских организациях, плюс социальные учреждения, <…> аптечные, посещение общественных мест, связанных со скоплением народа, <…> и в транспорте», — перечислила она. Также, по ее словам, усиливаются требования к соблюдению правил гигиены.

За прошедшую неделю в Бурятии выявили 1210 больных коронавирусом. В среднем этот показатель растет теми же темпами, что и в стране в целом, добавила Кузьмина.

В пресс-службе главы республики уточнили, что соответствующий указ выйдет завтра, 16 августа. «Масочный режим вводится во всех общественных местах, в общественном транспорте с момента подписания указа», — пояснила собеседница агентства.

Ранее в Татарстане из-за роста заболеваемости Covid-19 Президент РТ Рустам Минниханов поручил возобновить действие масочного режима в трудовых коллективах и усилить работу по ревакцинации населения. За последний день выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом — максимальное число с 14 июня текущего года.