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Транспорт
13 марта 2022  06:05

Власти Бермуд лишили летных документов самолеты российских авиакомпаний

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Российские авиакомпании начиная с 2.59 по Москве 13 марта не вправе использовать самолеты, зарегистрированные на Бермудских островах. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской авиации Бермуд, передает РБК.

Согласно данным Росавиации на 24 февраля, российские авиаперевозчики имели 768 самолетов с бермудской регистрацией. В первую очередь это авиалайнеры Airbus и Boeing, принадлежащие иностранным лизинговым компаниям. 

Эти самолеты используют ключевые отечественные перевозчики, в том числе «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

Действие сертификатов летной годности этих воздушных судов временно приостановлено. При этом только наличие этого документа позволяет эксплуатировать самолет — соответствующее положение содержится в Воздушном кодексе РФ.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

#санкции против россии
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