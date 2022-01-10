Власти Байконура направят 58 млн рублей на защиту от терроризма
Байконур направит 62 млн рублей на реализацию государственной программы по профилактике правонарушений. При этом большая часть средств будет потрачена на обеспечение антитеррористической защищенности школ, детсадов и культурных учреждений, сообщается на сайте местной администрации.
«Размер финансирования программы "Профилактика правонарушений в городе Байконуре на 2021–2024 годы" существенно увеличен. Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконура в размере более 62 млн рублей, из которых 58 млн выделено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры», — сказано в сообщении.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что держит ситуацию под постоянным контролем.
«Для организации непосредственной работы на космодроме и улучшения координации действий им был направлен на космодром заместитель генерального директора госкорпорации „Роскосмос“ по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры Александр Лопатин», — отметили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, аэродром Байконур, находящийся на территории одноименного города, арендуется Россией у Казахстана до 2050 года.
С 7 по 19 января на фоне массовых беспорядков в Казахстане местные власти установили здесь повышенный уровень опасности. Так, в городе действуют временные ограничения на передвижение в ночное время, работу общепита и продажу алкоголя.
Кроме того, зимние каникулы в школах продлили до 19 января.