Каникулы в школах Байконура продлили до 19 января

Школьные каникулы в Байконуре продлены до 19 января в связи с массовыми беспорядками в Казахстане. Об этом глава администрации Константин Бусыгин сообщил на рабочей встрече с руководителями образовательных учреждений города.

«Глава администрации сообщил , что им принято решение продлить время зимних каникул для обучающихся до 19 января 2022 года», — передает пресс-служба администрации.

Отмечается, что дошкольные организации будут продолжать работать в режиме «дежурных групп», но, по возможности, от их посещения рекомендуют отказаться. Бусыгин подчеркнул, что ситуация в городе стабильная, а меры носят превентивный характер и призваны защитить детей.

Также в городе запрещено проведение торжественных, зрелищных, досуговых, культурных и спортивных мероприятий.

Ранее в Байконуре ввели ряд других ограничений до 19 января, включая перемещения и работу КПП в ночное время. Также заведениям общественного питания разрешена работа только до 22:00. В городе запрещена торговля алкоголем везде, кроме кафе и ресторанов.