Власти Армении обсуждают вступление в Евросоюз

После всех вызовов, с которыми Армения столкнулась за последние годы, Правительство этой закавказской страны рассматривает новые возможности ее развития, в том числе и вступление в Европейский Союз. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

«У народа Армении есть европейские устремления, и, как я уже сказал, мы проходим через этот процесс, мы увидим, каким будет его завершение. Его никто не может предсказать, никто не может быть уверен», — заметил дипломат в ответ на вопрос, задумывались ли власти его страны о вхождении в Евросоюз и НАТО (цитата по Arminfo).

При этом Мирзоян подчеркнул, что Армения стремится диверсифицироваться, расширяя круг партнеров и союзников, но вместе с тем не отказывается от своих «традиционных связей и смотрит на Восток».

Ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в интервью телеканалу France 24, что участие страны в ОДКБ сейчас приостановлено, потому что Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении нее, особенно в 2021 и 2022 годах.