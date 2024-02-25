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Лукашенко — о заявлениях Пашиняна об ОДКБ: Обсуждали эту проблему в Казани
Лидеры стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности спокойно относятся к заявлениям Премьера Армении Никола Пашиняна о заморозке участия Еревана. Как отметил Президент Белоруссии Александр Лукашенко, этот вопрос косвенно обсуждался во время его последнего визита в Казань, сообщает РИА Новости.
«Мы реагируем абсолютно спокойно. Мы обсуждали с президентами в Казани эту проблему косвенно. Абсолютно спокойно, никто с ума не сходил», — заверил он.
Белорусский лидер напомнил, что никаких официальных заявлений относительно выхода Армении из ОДКБ не поступало. «Мне кажется, Никол просто поторопился и сделал эмоциональное заявление», — поделился мнением Лукашенко.
В заключение он порекомендовал Пашиняну и армянским властям «не терять то, что держишь в руках», ведь вернуться в организацию будет гораздо сложнее, чем выйти.
Напомним, что ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия Еревана в договоре. По его мнению, участники ОДКБ не выполнили обязательства перед армянской стороной.
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