Лукашенко — о заявлениях Пашиняна об ОДКБ: Обсуждали эту проблему в Казани

Лидеры стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности спокойно относятся к заявлениям Премьера Армении Никола Пашиняна о заморозке участия Еревана. Как отметил Президент Белоруссии Александр Лукашенко, этот вопрос косвенно обсуждался во время его последнего визита в Казань, сообщает РИА Новости.

«Мы реагируем абсолютно спокойно. Мы обсуждали с президентами в Казани эту проблему косвенно. Абсолютно спокойно, никто с ума не сходил», — заверил он.

Белорусский лидер напомнил, что никаких официальных заявлений относительно выхода Армении из ОДКБ не поступало. «Мне кажется, Никол просто поторопился и сделал эмоциональное заявление», — поделился мнением Лукашенко.

В заключение он порекомендовал Пашиняну и армянским властям «не терять то, что держишь в руках», ведь вернуться в организацию будет гораздо сложнее, чем выйти.

Напомним, что ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия Еревана в договоре. По его мнению, участники ОДКБ не выполнили обязательства перед армянской стороной.