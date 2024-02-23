Россия ожидает объяснений от Армении по поводу слов о заморозке участия в ОДКБ

Россия ожидает от Армении исчерпывающих объяснений после слов Премьера Никола Пашиняна о заморозке участия страны в ОДКБ. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает ТАСС.

«Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Никола Пашиняна по поводу заморозки участия Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой организации», — подчеркнуто в сообщении.

В ведомстве исходят из того, что Ереван по-прежнему является полноправным членом организации и несет все возложенные на него права и обязательства. Однако в последнее время он все меньше принимает участие в мероприятиях ОДКБ. В МИД сомневаются, что это соответствует интересам армянского народа и задачам обеспечения безопаности.

«Надеемся, что в Ереване придут к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны обсуждаться и устраняться в спокойном, доверительном диалоге, а не путем их будирования в публичном пространстве», — заявили в пресс-службе.

Подчеркнуто, что Россия не приемлет упреков со стороны властей Армении, утверждающих, что ОДКБ якобы не исполнила свои обязательства в отношении Еревана во время событий, произошедших в 2021 и 2022 годах. Тогда в приграничных районах была развернута мониторинговая миссия. «Не наша вина и не вина других членов организации, что данное сбалансированное решение, предусматривавшее также оказание военно-технической помощи республике и ряд других мер, было под надуманными предлогами отвергнуто ее властями», — заявили в МИД России.

Тогда, напомнили в пресс-службе, Армения предпочла пригласить наблюдателей из Евросоюза, которые показали «нулевую эффективность» и участие.