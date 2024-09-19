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Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries в Москве
Владислава, мужа генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, задержали после стрельбы в офисе Wildberries в Москве, сообщает РИА Новости.
Вчера в офисе Wildberries в Романовском переулке в Москве произошла стрельба. Пострадали семь человек, включая двоих сотрудников правоохранительных органов. Два человека погибли. На Бакальчука завели уголовное дело по статьям об убийстве, о покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей и о самоуправстве.
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