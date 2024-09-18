Еще один человек погиб после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Еще один человек погиб после перестрелки у главного офиса Wildberries в столице. Об этом сообщает ТАСС.

«Умер второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries», – говорится в сообщении агентства. Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что в результате атаки на Wildberries погиб один охранник офиса.

По информации правоохранительных органов, группа мужчин из 20-30 человек начала бить стекла у входа в бизнес-центр. В ответ была открыта стрельба.

Как сообщила в своем телеграм-канале Татьяна Бакальчук, группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries.

В свою очередь экс-супруг Владислав Бакальчук опроверг данные сведения и указал, что находился на месте происшествия для «обсуждения бизнес-вопросов». «На данный момент я дал показания полиции и готов оказать полное содействие следствию», – указал Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале.

Следственный комитет приступил к выяснению обстоятельств стрельбы.