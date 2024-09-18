Три человека ранены при попытке захвата офисов Wildberries в Москве

Группа людей попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. В результате ранения получили три человека, сообщила гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале.

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», – говорится в сообщении.

Бакальчук уточнила, что вооруженная группа приехала якобы на «переговоры», однако о них никто не договаривался.

Татьяна Бакальчук публично обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию под контроль: «У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел».