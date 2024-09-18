Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Три человека ранены при попытке захвата офисов Wildberries в Москве
Группа людей попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. В результате ранения получили три человека, сообщила гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале.
«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», – говорится в сообщении.
Бакальчук уточнила, что вооруженная группа приехала якобы на «переговоры», однако о них никто не договаривался.
Татьяна Бакальчук публично обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию под контроль: «У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников