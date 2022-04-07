Песков: Путин обязательно простится с Жириновским

Президент России Владимир Путин обязательно лично простится с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом заявил представитель московского Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля, передает пресс-служба Госдумы РФ. Ранее фракция ЛДПР объявила, что политик будет погребен на Троекуровском кладбище, где похоронена его мать и другие родственники.

Церемония начнется в 14.00 по московскому времени. Перед этим в 8 часов утра состоится отпевание Жириновского в Храме Христа Спасителя. Лично провести службу вызвался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После в Доме союзов с 11.00 до 13.00 пройдет прощание с политиком.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни — в начале февраля он заразился омикрон-вариантом коронавируса.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования, отметив, что Жириновский был опытным политиком, энергичным и открытым к общению человеком, а также ярким оратором и полемистом.

Президент Татарстана Рустам Минниханов также направил телеграмму с соболезнованиями председателю Комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому, который сейчас временно исполняет обязанности руководителя фракции ЛДПР.