Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью главы ЛДПР Владимира Жириновского. Телеграмма была направлена председателю Комитета ГД по международным делам Леониду Слуцкому, который назначен временно исполняющим обязанности руководителя фракции.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Владимира Вольфовича Жириновского — опытного политика, энергичного парламентария, настоящего патриота России, внесшего свой большой вклад в обновление и всестороннее развитие страны», — сказано в телеграмме.

Минниханов отметил, что яркий организаторский талант Жириновского, его активная гражданская позиция и научно-философский взгляд на жизнь нашли убедительное отражение в созданной им ЛДПР, которая является одним из крупных общественно-политических объединений в России.

«Уверен, все, кто знал и уважал Владимира Вольфовича, сохранят светлую память об этом неординарном, сильном человеке. Сочувствую и выражаю мои соболезнования родным и близким покойного, Вам и всем его однопартийцам», — сказал Президент РТ.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР скончался от продолжительной болезни. Соболезнования в связи со смертью политика выразил Президент России Владимир Путин.