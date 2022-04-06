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Официальная хроника
6 апреля 2022  17:30

Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

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Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью главы ЛДПР Владимира Жириновского. Телеграмма была направлена председателю Комитета ГД по международным делам Леониду Слуцкому, который назначен временно исполняющим обязанности руководителя фракции. 

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Владимира Вольфовича Жириновского — опытного политика, энергичного парламентария, настоящего патриота России, внесшего свой большой вклад в обновление и всестороннее развитие страны», — сказано в телеграмме.

Минниханов отметил, что яркий организаторский талант Жириновского, его активная гражданская позиция и научно-философский взгляд на жизнь нашли убедительное отражение в созданной им ЛДПР, которая является одним из крупных общественно-политических объединений в России. 

«Уверен, все, кто знал и уважал Владимира Вольфовича, сохранят светлую память об этом неординарном, сильном человеке. Сочувствую и выражаю мои соболезнования родным и близким покойного, Вам и всем его однопартийцам», — сказал Президент РТ.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР скончался от продолжительной болезни. Соболезнования в связи со смертью политика выразил Президент России Владимир Путин. 

#Рустам Минниханов #Владимир Жириновский
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