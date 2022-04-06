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Официальная хроника
6 апреля 2022  14:15

Путин: Жириновский всегда отстаивал интересы России

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

Глава государства отметил, что Жириновский был опытным политиком, энергичным и открытым к общению человеком, а также ярким оратором и полемистом. 

По словам Президента, основатель и лидер одной из старейших политических партий РФ сделал многое для становления и развития российского парламентаризма и законодательства. Жириновский искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач, сказал Путин.

«И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — подчеркнул глава государства.

#Владимир Путин #Владимир Жириновский
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