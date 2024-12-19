Владимир Путин сегодня подведет итоги года и ответит на вопросы россиян

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Сегодня в 12.00 начнется прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства подведет итоги года и ответит на вопросы, интересующие граждан.

Сбор вопросов для Президента стартовал 7 декабря. За это время в кол-центр, по данным на вечер 18 декабря, поступило порядка 1,7 млн обращений.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, наиболее популярными темами стали поддержка участников специальной военной операции, вопросы здравоохранения, в том числе обеспечения инвалидов, развития транспортной инфраструктуры и экономики. Обращения поступают не только с территории России, но и иностранных государств.

Напомним, что прямая линия будет совмещена с ежегодной пресс-конференцией Президента. Как сообщает РИА Новости, телеканалы, на которых пройдет трансляция, запланировали для нее от трех до четырех часов эфирного времени. В 2023 году выступление главы государства продолжалось 4 часа 4 минуты, а рекордная прямая линия 2013 года — 4 часа 47 минут. Посмотреть трансляцию можно на Первом канале, «России 1», «России 24», НТВ, ОТР и «Мир», прослушать на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Прямые линии и большие интервью Владимир Путин проводит начиная с 2001 года. С 2020-го мероприятие стало проводиться в совмещенном формате, а в прошлом году получило общее название «Итоги года с Владимиром Путиным».

В 2023 году в числе тех, на чей вопрос ответил глава государства, оказался заместитель главного редактора «Татар-информа» Артур Халилуллов. Он спросил, почему Казань была выбрана местом проведения саммита БРИКС в 2024 году и как встреча может повлиять на расстановку сил в мире.