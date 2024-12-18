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Политика 18 декабря 2024 20:12

На прямую линию с Путиным поступило более 1,7 млн обращений — часть уже решена

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На прямую линию с Путиным поступило более 1,7 млн обращений — часть уже решена
Фото: kremlin.ru

На прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным поступило уже более 1,7 млн обращений. Многие из них уже удалось отработать, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По состоянию на сейчас мы перешли за 1,7 млн обращений, которые пришли по всем каналам», — заявил он каналу «Россия-24».

Песков добавил, что множество проблем, поднятых россиянами, решается еще в ходе подготовки к трансляции, и заверил, что это никак не скажется на наполнении «Итогов года».

Также в этом году к обработке вопросов привлекли искусственный интеллект. Это позволило значительно ускорить процесс, систематизировать его и запустить работу министерств и ведомств для работы над обращениями.

«В ручном режиме это бы разбирали год, а так фактически к концу завтрашней программы у нас все уже будет разобрано», — поделился представитель Кремля.

#прямая линия с Владимиром Путиным #Дмитрий Песков
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