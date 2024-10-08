Премьер-министр Эфиопии Ахмед примет участие в саммите БРИКС в Казани

Абий Ахмед

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в африканской стране.

«Эфиопская сторона подтвердила участие премьер-министра во встрече лидеров БРИКС», – рассказали в дипмиссии.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили главы более чем 30 государств.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов рассказал о значении проведения саммита в Казани.