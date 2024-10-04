Айдар Метшин объяснил выбор Казани местом проведения саммита БРИКС

Выбор Казани в качестве площадки проведения саммита БРИКС объясняется ее интегрированностью в вопросы внешнеполитической повестки исламского мира и развитой инфраструктурой. Такое мнение «Татар-информу» выразил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.

«Казань разносторонне интегрирована в вопросы внешнеполитической повестки исламского мира, который представляют большое количество стран, планирующих участвовать в саммите БРИКС. Это большая ответственность, это почетно. Поэтому выбор Казани в таких условиях совершенно логичен. Мы инфраструктурно подготовлены», – сказал Метшин.

Он отметил, что Казань и Татарстан в целом имеют богатый опыт организации и проведения больших международных мероприятий.

«Это большой вызов для Казани, Татарстана и России в целом. Я думаю, мы сможем оценить значимость данного саммита для Казани, Татарстана и Российской Федерации даже не после проведения, а после его результатов, на которые мы все нацелены», – добавил депутат.

Актуальность проведения данного саммита, по словам парламентария, объясняется тем, что мир столкнулся с множеством вызовов, которые требуют определенных решений.

«Такие форумы и площадки, по сути, меняют миропорядок. То, что в этом участвуют Татарстан и Казань, безусловно, очень важно», – подчеркнул Метшин.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.