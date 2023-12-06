Владимир Путин прибыл в столицу ОАЭ

Президент России Владимир Путин прибыл в Абу-Даби с рабочим визитом. Об этом передает РИА Новости.

В планах главы государства – переговоры с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран, международную проблематику с акцентом на положение дел на Ближнем Востоке.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что стороны рассмотрят вопросы взаимодействия в нефтяной отрасли.

Это будет вторая встреча двух президентов в этом году, предыдущая прошла на полях Петербургского международного экономического форума в июне, где ОАЭ были представлены в статусе «страны-гостя».