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Владимир Путин прибыл в столицу ОАЭ
Президент России Владимир Путин прибыл в Абу-Даби с рабочим визитом. Об этом передает РИА Новости.
В планах главы государства – переговоры с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран, международную проблематику с акцентом на положение дел на Ближнем Востоке.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что стороны рассмотрят вопросы взаимодействия в нефтяной отрасли.
Это будет вторая встреча двух президентов в этом году, предыдущая прошла на полях Петербургского международного экономического форума в июне, где ОАЭ были представлены в статусе «страны-гостя».
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