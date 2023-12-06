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Политика 6 декабря 2023 12:51

Владимир Путин прибыл в столицу ОАЭ

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Президент России Владимир Путин прибыл в Абу-Даби с рабочим визитом. Об этом передает РИА Новости.

В планах главы государства – переговоры с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран, международную проблематику с акцентом на положение дел на Ближнем Востоке.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что стороны рассмотрят вопросы взаимодействия в нефтяной отрасли.

Это будет вторая встреча двух президентов в этом году, предыдущая прошла на полях Петербургского международного экономического форума в июне, где ОАЭ были представлены в статусе «страны-гостя».

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#Владимир Путин #ОАЭ
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