Bloomberg: визит Путина в ОАЭ говорит о провальных попытках США изолировать Россию

Предстоящий визит Президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – доказательство того, что США не смогли изолировать Россию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что на предстоящей встрече глава государства с руководителями вышеназванных стран обсудит вопросы взаимодействия в нефтяной отрасли. Также политики обменяются мнениями по поводу международной и региональной повестке дня.

В публикации Bloomberg пишут, что этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, вопряки попыткам Америки и Европы изолировать российского Президента от мировой арены. Также авторы статьи подчеркнули, что в России экономика продолжает «находиться в прочном положении», а Украина по-прежнему безуспешна на фронте.

Еще в статье отмечается, что Путин укрепляет связи РФ со странами Персидского залива, в то время как Америка уже ставит под вопрос поддержку Украине. При этом, если отношения стран Персидского залива и России укрепятся, то РФ окажется в довольно сильной позиции в сфере энергетики.