Владимир Путин подписал Указ о назначении прокурором Татарстана Альберта Суяргулова

Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня Указ о назначении прокурором Татарстана Альберта Суяргулова на пятилетний срок. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Прежний прокурор Татарстана Илдус Нафиков тем же Указом назначен на должность прокурора Республики Марий Эл.

Отмечается, что документ вступает в силу с момента его подписания — то есть с 29 сентября 2023 года.

О новом назначении стало известно на 551-м заседании Совета Федерации. Тогда председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что новым прокурором Республики Татарстан станет Альберт Суяргулов, ранее занимавший должность зампрокурора Санкт-Петербурга. Экс-прокурор Татарстана Илдус Нафиков возглавит надзорное ведомство в Марий Эл.

Преемнику Нафикова Альберту Суяргулову 41 год. До настоящего времени Альберт Суяргулов занимал должность зампрокурора Санкт-Петербурга. Он окончил Санкт-Петербургский Военно-морской институт, а затем получил высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете.

Карьеру в прокуратуре начинал помощником Всеволожского городского прокурора в надзорном ведомстве Ленинградской области. В 2012 году стал заместителем прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга. С 2017 по 2022 год он был начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга. С декабря 2022-го по сентябрь 2023 года занимал должность заместителя прокурора Санкт-Петербурга, подробнее в материале «Татар-информа»: «Один в поле не воин»: о методах работы нового прокурора Татарстана Альберта Суяргулова