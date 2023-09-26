«Один в поле не воин»: о методах работы нового прокурора Татарстана Альберта Суяргулова

Вскоре объявят о назначении Альберта Суяргулова новым прокурором Республики Татарстан

Фото: council.gov.ru

Умеет находить общий язык с представителями бизнеса

Новым прокурором Республики Татарстан станет Альберт Суяргулов. До этого он занимал должность зампрокурора Санкт-Петербурга. Илдус Нафиков, который последние десять лет возглавлял прокуратуру Татарстана, станет главой прокуратуры Марий Эл.

Накануне Совет Федераций одобрил обе эти предложенные Президентом Владимиром Путиным кандидатуры. «Татар-информ» подробно вспомнил заслуги Илдуса Нафикова.

Преемнику Нафикова Альберту Суяргулову 41 год. Он окончил Санкт-Петербургский Военно-морской институт, а затем получил высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете.

Карьеру в прокуратуре начинал помощником Всеволожского городского прокурора в надзорном ведомстве Ленинградской области. В 2012 году стал заместителем прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга.

Более 10 лет Суяргулов проработал в разных структурах Санкт-Петербургской прокуратуры Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

С 2014 по 2017 годы занимал должность заместителя прокурора Курортного района Санкт-Петербурга. В этот же период, в 2015 году, на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга появилось первое упоминание о заместителе прокурора Курортного района. Тогда надзорное ведомство открыло временную приемную, чтобы более эффективно взаимодействовать с бизнес-сообществом и своевременно получать информацию о насущных проблемах.

По два часа каждые понедельник, среду и пятницу Альберт Суяргулов вместе с коллегами обсуждал и решал проблемы, с которыми сталкивались бизнесмены культурной столицы, помогал им разобраться в вопросах соблюдения их прав.

Альберт Суяргулов часто принимал участие в приемах граждан разных районов Петербурга Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

Личные приемы граждан и особый контроль проверок

С 2017 по 2022 годы он был начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга. В том же 2017 году Альберт Суяргулов принял участие во втором Открытом форуме прокуратуры СПБ, посвященном соблюдению экологического законодательства.

Тогда тема касалась предупреждения образования несанкционированных свалок и их ликвидации, а также исполнения законодательства об охране водных объектов на территории города.

С декабря 2022 года по сентябрь 2023 года занимал должность заместителя прокурора Санкт-Петербурга. На сайте прокуратуры северной столицы то и дело встречаются новости о готовящемся приеме граждан того или иного района города. Альберт Суяргулов частенько принимал участие в таких встречах, логично предположить, что находить общий язык с рядовыми гражданами он тоже умеет.

В 2017 году Суяргулов принял участие в Открытом форуме прокуратуры Петербурга, посвященном соблюдению экологического законодательства Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

«На прием к заместителю прокурора города пришли три инициативных группы местных жителей. Всего Альберт Суяргулов выслушал проблемы более 30 человек. Заявления петербуржцев касались вопросов защиты прав несовершеннолетних, нарушений при благоустройстве и размещении нестационарных торговых объектов, при содержании автодорог и обустройстве пешеходных переходов. Ряд обращений были связаны с необходимостью защиты прав граждан в сфере ЖКХ, они касались обеспечения надлежащего содержания парадных и лифтов, а также отсутствия горячего водоснабжения», – говорится в пост-релизе.

По поступившим обращениям были организованы проверки, их Суяргулов взял на личный контроль.

За свою карьеру в прокуратуре Альберт Суяргулов получил несколько поощрений Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

Лояльность к СМИ

За свою карьеру в прокуратуре Альберт Суяргулов получил несколько поощрений: он награжден именным оружием, медалью «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков» и грамотой Генерального прокурора Российской Федерации. В 2022 году ему досрочно присвоили классный чин – старший советник юстиции.

В 2014 году Альберт Суяргулов давал комментарий одному из изданий Санкт-Петербурга по поводу сноса неорусского дома в поселке Песочном.

Оказалось, что по результатам историко-культурного исследования, постройка 1912 года не представляла особой исторической ценности. Многие жители города были уверены, что сносить дореволюционную постройку было запрещено. Экспертиза же показала, что полностью восстановить исторический облик объекта не выйдет, и здание снесли.

Проверку по факту уничтожения исторической постройки провела прокуратура Курортного района. Она выяснила, что дом был признан аварийным и расселен. Тогда ситуацию комментировал Альберт Суяргулов.

«Снос исторических зданий в установленном законом порядке не запрещен. С учетом изложенного, оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — объяснил он журналистам.

Спустя два года журналисты этого же СМИ опубликовали материал о незаконных, по мнению журналистов, заборах на двух перекрытых улицах Санкт-Петербурга. Стоящие там заборы, как виделось представителям СМИ, мешали людям подойти к берегу озера Сестрорецкий Разлив.

Тогда за комментарием они снова обратились к заместителю прокурора Курортного района Альберту Суяргулову. Он сообщил изданию, что «непрозрачный металлический забор с воротами и калиткой установлен для предотвращения перекрывания пожарного проезда припаркованным автотранспортом». Забор стоит в границах участка, а свободный проход по берегу обеспечен через калитку.

В 2013 году Суяргулов рассказывал журналистам, как вместе с новым коллективом погружался в работу в прокуратуре Выборгского района Скриншот видео

Своя команда и полное погружение в работу

В 2013 году на тот момент заместитель прокурора Выборгского района Альберт Суяргулов рассказывал журналистам, как вместе с новым коллективом погружался в работу.

«Когда я пришел на должность в Выборгский район, со мной пришли еще семь человек, из старого состава остались только двое. Сначала мы вникали во все процессы, которые происходили в районе. Для этого мы анализировали информацию органов государственной власти, брали их отчеты и смотрели чего они достигли и оценивали их. Потом мы начали просматривать открытые источники: СМИ, интернет и т.д. Проводили работу с общественностью, анализировали поступающие жалобы. После этого спланировали ряд мероприятий. По сути, 2012 год был у нас посвящен «вкатыванию» в работу. Путем выхода на места и проверок мы определяли обстановку. Эту информацию мы использовали для дальнейшего построения нашей деятельности», – сказал тогда Альберт Суяргулов.

Тогда в интервью местному телеканалу Суяргулов подробно коснулся проблем ЖКХ и сферы здравоохранения.

«То, что у нас нет проблем со здравоохранением сказать не могу. Мы подвергли прокурорским проверкам абсолютно все государственные заведения района: детские, взрослые поликлиники и городские больницы. По результатам проверок 74 должностных лица привлекли к дисциплинарным проверкам, восемь к административной ответственности. В результате за полгода еще 65 должностных лиц привлекли к ответственности», – рассказал он.

Красной нитью через все интервью прошла мысль, что каких бы сфер жизни не касались, но один в поле не воин. И бороться с любыми нарушениями закона нужно совместными усилиями.

«Только всем миром. Пока каждый из нас не будет заинтересован в решении таких проблем, прокуратура может сотнями возбуждать административные, уголовные дела. Но если у нас менталитет и уровень правового сознания не будет у каждого человека расти, то ситуация не изменится», – подытожил он.

Проверки ковидных госпиталей

Одно из последних упоминаний Суяргулова в СМИ было в мае 2020 года. Тогда прокуратура Санкт-Петербурга проводила проверку нарушений в организации работы временного госпиталя для лечения больных коронавирусом на территории «Ленэкспо».

Жительница Петербурга обратилась к губернатору и рассказала, что ее доставили в госпиталь уже после лечения от двусторонней пневмонии с отрицательным тестом на коронавирус – туда же, где находились те, кто еще только проходил лечение.

«Людей с отрицательными мазками везут к людям, которые лечатся, которые лежат без масок в непроветриваемом ангаре, с общими для всех туалетами и душевыми», – сообщила она тогда.

По результатам проверки, на тот момент начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры города Альберт Суяргулов заключил, что нарушений нет.

«Были проверены условия содержания пациентов, их питание, качество оказания медицинской помощи, наличие и исправность оборудования. Побеседовали с отдельными пациентами, жалоб на условия содержания не поступило. Учреждение соответствует требованиям санитарии и гигиены. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования мы не усмотрели», – сообщил тогда Альберт Суяргулов.

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Судя по высказываниям Альберта Суяргулова в различных СМИ, он скрупулезно относится к вопросам ЖКХ, здравоохранения и проверке работы всех уполномоченных лиц. С чего он начнет свою работу в Татарстане, узнаем уже в ближайшее время.