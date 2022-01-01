Владимир Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с Covid-19

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников и врачей за вклад в борьбу с пандемией Covid-19 и самоотверженное исполнение профессионального долга. Документ опубликовали на официальном-интернет портале правовой информации.

18 врачей и медработников наградили Орденом Пирогова, девять специалистов — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 36 человек получили медаль Луки Крымского.

Орден Пирогова учредили во время пандемии SARS-CoV-2 19 июня 2020 года Награде дали имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова. Орден вручают россиянам, а в некоторых случаях и иностранцам за самоотверженность при оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, эпидемиях, военных действиях и других обстоятельствах, связанных с риском для жизни.

Медалью Луки Крымского отмечают практикующих медиков и младший медицинский персонал, а также других работников медицинских учреждений, которые вносят большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья.

По информации ВОЗ, в мире число больных Covid-19 превысило 281 миллион, умерли 5,4 миллиона. За время пандемии в России выявили 10 519 733 случая коронавируса, 309 707 человек умерло, 9 497 063 выздоровели.

Самым надежным способом защиты от Covid-19 остается вакцинация. Президент России Владимир Путин не раз отмечал безопасность российской вакцины «Спутник V» и рассказал, что сам привился этим препаратом, а также прошел ревакцинацию «Спутником Лайт», а позднее принял участие в испытании назальной вакцины от коронавируса.