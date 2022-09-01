Владимир Плющев: «Перекрестный плей-офф торпедировали клубы Восточной конференции КХЛ»

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» решение КХЛ не вводить перекрестный плей-офф с нового сезона.

Ранее появилась информация, что клубы Западной и Восточной конференции могут играть между собой с полуфинальной стадии Кубка Гагарина. Позже в КХЛ официально заявили, что в новом сезоне изменений не будет, а вопрос об изменении формата проведения плей-офф КХЛ, начиная с сезона-2023/2024, будет дорабатываться рабочей группой в течение сезона».

«Сторонники перекрестного плей-офф говорят, что это будет более зрелищным соревнованием. И вообще встречи западных команд с восточными надо допускать уже с первого этапа, а не с полуфиналов. Это необходимо для того, чтобы действительно определить сильнейшие команды, которые достойны сыграть в финале. Но это решение тормозится многими клубами, которым выгоднее играть при действующей системе. Вроде дошел до финала, и молодец. Торпедируются эти инициативы в основном клубами Востока. На мой взгляд, при существующем положении дел конкуренция страдает, зрелищность тоже.

Мы помним плей-офф 2015-го года. Тогда два гранда – ЦСКА и СКА – показали классный, зрелищный хоккей, растянув серию до семи сумасшедших матчей (4-3 в пользу СКА, – прим. Т-и). А в финале СКА влегкую одолел "Ак Барс" (4-1 в серии, – прим. Т-и). И это при том, что казанцы достаточно легко прошли все свои серии на Востоке КХЛ. Преимущество СКА в финале было настолько велико, что на фоне финала Западной конференции решающая серия за Кубок Гагарина смотрелась бледно. Мне "Ак Барс" всегда был симпатичен, я просто говорю объективные вещи, что надо определять действительно сильнейших, а не разделять команды по рангу: Запад – Восток», – заявил Плющев.

Также эксперт не согласился с мнением, что Западная конференция КХЛ стала значительно слабее Восточной. Напомним, что из лиги ушел финский «Йокерит», а «Динамо» рассталось со своими звездами, сделав ставку на молодых.

«Я видел предсезонные турниры и не могу сказать, что Запад сильно уступает Востоку. Думаю, на Востоке есть максимум три клуба, которые могут на что-то серьезное претендовать. Так же и на Западе. Ничего особенно не поменялось. ЦСКА и СКА будут претенденты. Кто будет на Востоке, пока непонятно. Неубедительно на турнире в Казани выглядели "Ак Барс" и "Салават Юлаев". Более стабильно и интересно на предсезонных турнирах выглядел омский "Авангард". Поэтому там три, здесь три. Ничего особенно не поменялось», – считает Плющев.

Казанский «Ак Барс» проведет стартовый матч чемпионата КХЛ 3 сентября в Москве против «Динамо». Начало встречи в 13:00.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Плющевым.