Плей-офф Кубка Гагарина сезона 2022/2023 пройдёт в прежнем формате

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет в прежнем формате. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«КХЛ и ФХР согласовали структуру проведения второго этапа Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. В сезоне-2022/2023 плей-офф КХЛ пройдёт в прежнем формате, когда в финале Кубка Гагарина сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференций. Данный формат используется в лиге с сезона-2009/2010.

Вопрос об изменении формата проведения плей-офф КХЛ начиная с сезона-2023/2024 будет дорабатываться рабочей группой в течение сезона», – говорится в заявлении КХЛ.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о возможном изменении формата плей-офф.

Ранее экс-наставник «Ак Барса» Владимир Крикунов назвал главных фаворитов предстоящего сезона КХЛ.