Ядерная бомба Радулова и нервы Знарка в «Ак Барсе»: Плющев – о старте нового сезона КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ стартует сегодня в России. Первый матч обновленный «Ак Барс» проведет 3 сентября в Москве против «Динамо». Бывший наставник сборной России Владимир Плющев в интервью спортивной редакции «Татар-информа» оценивает форму фаворитов и называет главные интриги старта чемпионата.

Бывший наставник сборной России Владимир Плющев оценивает форму фаворитов и называет главные интриги старта чемпионата Фото: vhlru.ru

«Динамо» будет мстить? «Ак Барс» ведь никого не украл и никакими интригами не занимался»

3 сентября «Ак Барс» играет с «Динамо», откуда забрал почти всех звезд. Это будет особенно принципиальная игра? Будут ли мстить москвичи?

Что значит мстить? «Ак Барс» ведь никого не украл и интригами не занимался, насколько я знаю. Казанцы проявили интерес, «Динамо» не возмущалось по этому поводу. Но игра, конечно, будет связана с некоторыми принципиальными амбициями. Это безусловно. Тем более «Ак Барс» не слишком ярко выступил на домашнем турнире. Болельщикам надо будет доказывать, что это были лишь предсезонные штучки. «Динамо» тоже надо будет реабилитироваться. Они также в первый раз не выиграли Кубок мэра Москвы. Хотя, так же как «Ак Барс» на своем кубке, были неоднократными обладателями. В обеих командам большие тектонические изменения. В общем, игра будет интересная. Возможно, с какими-то элементами супержесткости.

Тут важнее, насколько команды смогут показать тонкий хоккей. А «Ак Барс» всегда славился именно такой игрой. К сожалению, несколько последних сезонов мы видели у Казани так называемый системный хоккей Квартальнова. Многие его называют прямолинейным хоккеем.

Некоторые эксперты называют это «шорт-трек с клюшками»… (Так говорил сам Плющев в одном из интервью автору данного текста, – прим. Т-и).

(Смеется.) Ну может, не так, но что-то близкое к этому. Не нужен лишний ажиотаж. Прогноз на матч? Я видел обе команды в предсезонных матчах. «Динамо» очень прилично выглядело с ЦСКА первые два периода, «Ак Барс» в ряде играх в третьих периодах был хорош. Сложно сказать, думаю, будет равная игра. Многое будет зависеть от игры вратарей.

Были моменты, когда при розыгрыше большинства со льда вообще по две минуты не уходило звено Шипачева и Радулова. А все остальные только смотрели Фото: www.ak-bars.ru

«Ставка делается на одно ведущее звено, это может нехорошо сказаться на психологической атмосфере в «Ак Барсе»

Вы говорите, что «Ак Барс» не очень уверенно сыграл на домашнем турнире. Что именно вам не понравилось?

Во-первых, ставка делается на одно ведущее звено. Были моменты, когда при розыгрыше большинства со льда вообще по две минуты не уходило звено Шипачева и Радулова. А все остальные только смотрели. Это может очень нехорошо сказаться на психологической атмосфере в «Ак Барсе». Какое бы ни было ударное звено, оно не должно без замен две минуты играть в большинстве. Если тренерский штаб рассчитывает на одно звено, то у других игроков команды развивается комплекс неполноценности. Сезон длинный, и таких вещей делать нельзя.

Во-вторых, в игре «Ак Барса» я не увидел достаточное количество комбинационных моментов. В основном расчет пока делается только на индивидуальное мастерство хоккеистов.

Вам не показалось, что в первых двух периодах матча «Ак Барс» – «Салават Юлаев» на казанском турнире сильнее была Уфа?

Ну я уже сказал про силу «Ак Барса» в третьем периоде, просто не стал делать акцент на первых двух. Вроде очевидно, что Уфа действительно выглядела предпочтительнее. К сожалению, с реализацией моментов у «Салавата Юлаева» были и есть проблемы.

Олег Знарок понимает, что до старта сезона осталось мало времени. И, видимо, были какие-то упущения на предсезонке Фото: www.ak-bars.ru

«Видимо, Знарок тоже видит объективные проблемы в «Ак Барсе», вот и нервничает»

Знарок, кстати, довольно резко отреагировал на вопрос о преимуществе «Салавата» после той игры. Вроде довольно ожидаемый вопрос. Чем недоволен наставник «Ак Барса»?

(Смеется.) На самом деле вопрос простой и главное – объективный, по игре. Наверное, можно было спокойно ответить на него. Видимо, Олег (Знарок) тоже видит объективные проблемы, которые существуют в его коллективе, в «Ак Барсе». И он понимает, что до старта сезона осталось мало времени. И, видимо, были какие-то упущения на предсезонке. Наверное, поэтому так нервно и отреагировал.

Складывается впечатление, что Галиев не показывает свой максимум с Семеновым и Петровым. Что здесь можно предпринять?

Знарок находится в тех рамках, в которые его поставила селекционная работа «Ак Барса». Ясно, что у Шипачева была связка с Кагарлицким, ну а Радулова убрать из первого звена – это все равно, что взорвать ядерную бомбу в «Ак Барсе» (смеется). С учетом всех этих факторов Знарок пытается создать хорошее второе звено. Но не знаю, как у него получится. Первые два звена действительно определяют очень многое в любой команде. Делать большой разрыв между двумя звеньями по мастерству, я думаю, чревато. На одном звене ничего не вывезти.

Есть еще такой момент, что некоторые звездные игроки обсуждают с главным тренером, с кем они хотели бы играть. У нас в «Ак Барсе», когда я работал с Юрием Ивановичем Моисеевым, такой был – Дмитрий Квартальнов. Он ходил к нам и говорил – мне нужны эти партнеры или другие. Когда ты сам свою игру найти не можешь, то начинаешь искать проблемы в окружении. Посмотрим, справится с этим делом Знарок или нет.

Владимир Плющев: «Регламент КХЛ должен был быть утвержден еще в конце предыдущего сезона. У нас многие организаторские вещи происходят непонятно» Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

«Торпедируются инициативы перекрестного плей-офф в основном клубами Востока КХЛ»

КХЛ объявила, что плей-офф в сезоне-2022/2023 пройдет в прежнем формате противоборства между командами в одной конференции, вплоть до Кубка Гагарина. Что думаете об этом? Предполагалось, что с полуфинала он будет перекрестным.

На самом деле, разговоры об этом идут уже лет десять, наверное. Сторонники перекрестного плей-офф говорят, что это будет более зрелищным соревнованием. И вообще встречи западных команд с восточными надо допускать уже с первого этапа, а не с полуфиналов. Это необходимо для того, чтобы действительно определить сильнейшие команды, которые достойны сыграть в финале. Но это решение тормозится многими клубами, которым выгоднее играть при действующей системе. Вроде дошел до финала, и молодец. Торпедируются эти инициативы в основном клубами Востока. На мой взгляд, при существующем положении дел конкуренция страдает, зрелищность тоже.

Мы помним плей-офф 2015-го года. Тогда два гранда – ЦСКА и СКА – показали классный, зрелищный хоккей, растянув серию до семи сумасшедших матчей (4-3 в пользу СКА, – прим. Т-и). А в финале СКА влегкую одолел «Ак Барс» (4-1 в серии, – прим. Т-и). И это при том, что казанцы достаточно легко прошли все свои серии на Востоке КХЛ. Преимущество СКА в финале было настолько велико, что на фоне финала Западной конференции решающая серия за Кубок Гагарина смотрелась бледно. Мне «Ак Барс» всегда был симпатичен, я просто говорю объективные вещи, что надо определять действительно сильнейших, а не разделять команды по рангу: Запад – Восток.

Ну и сам факт, что за день до старта сезона определились с формулой плей-офф, тоже далек от правильной организации соревнований. Регламент КХЛ должен был быть утвержден еще в конце предыдущего сезона. У нас многие организаторские вещи происходят непонятно.

«Йокерита» нет, «Динамо» рассталось со звездами в пользу «Ак Барса». Вам не кажется, что на сей раз клубам Западной конференции невыгоден перекрестный плей-офф? Запад КХЛ стал значительно слабее?

Я видел предсезонные турниры и не могу сказать, что Запад сильно уступает Востоку. Думаю, на Востоке есть максимум три клуба, которые могут на что-то серьезное претендовать. Так же и на Западе. Ничего особенно не поменялось. ЦСКА и СКА будут претенденты. Кто будет на Востоке, пока непонятно. Неубедительно на турнире в Казани выглядели «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Более стабильно и интересно на предсезонных турнирах выглядел омский «Авангард». Поэтому там три, здесь три. Ничего особенно не поменялось.

ЦСКА на старте предсезонки показывал хороший хоккей. У них практически сохранился прошлогодний чемпионский состав Фото: cska-hockey.ru

«ЦСКА пока не достиг оптимальной формы, «Магнитка» не впечатляет»

А кто фаворит на Западе – СКА или ЦСКА на фоне тех предсезонных матчей, которые вы видели?

Сложно сказать. ЦСКА на старте предсезонки показывал хороший хоккей. СКА показал организованную игру, но без ярких индивидуальностей в атаке. Важна будет вратарская линия. У СКА, я бы сказал, она поинтереснее. У ЦСКА практически сохранился прошлогодний чемпионский состав. При этом отмечу, что в большинстве СКА смотрелись поинтереснее. А это большой фактор. Будем считать, что ЦСКА пока не достиг оптимальной формы.

Теперь тот же «Ак Барс» может встретиться со СКА и ЦСКА только в финале. Это делает Казань претендентом номер один на финал от Востока?

Я думаю, будет классическая пара, которую я помню еще по своей работе в «Ак Барсе». Это Омск и Казань. Кстати, тогда мы с Юрием Ивановичем (Моисеевым) смогли одолеть очень мощный «Авангард».

А как же магнитогорский «Металлург»? Финалисты прошлого сезона вели 3-1 в серии с ЦСКА и были в шаге от Кубка Гагарина.

Не впечатляет «Магнитка». Не думаю, что тренерский штаб сделал большие выводы с прошлого сезона. Говорят, что они играют в системный хоккей. На мой взгляд, это такой хоккей, когда берется все лучшее из мировой хоккейной практики, анализируется и сводится на льду в прогрессивную игру. Я не вижу такой у «Металлурга». В шаге были от кубка? Вот в том-то и дело. Серьезная команда и сильный тренерский штаб не имеют права проигрывать серию с 3-1 в свою пользу. Это говорит о низкой квалификации… Кстати, о ней. Квартальнов же проиграл с ЦСКА такую же серию. В каких только клубах он не работал, даже в топовом «Ак Барсе». Везде же результата не было.

Билялетдинов в «Ак Барсе» – это почетная должность, подготовка к высокому руководящему посту или страховка от неудачи Знарка? Фото: © «Татар-информ»

«Роль Билялетдинова в «Ак Барсе»? Без комментариев, в вашем вопросе есть ответ»

Еще о казанской команде. Молодые Воронков, Сафонов и уже не слишком молодой Дыняк, кажется, играют в хоккей Квартальнова, а не Знарка. У вас нет впечатления, что они не вписываются?

Они играют в тот хоккей, который привыкли показывать много лет. Переучить, конечно, можно, но тогда нужно многое переломать в сознании игрока. Он будет полностью себя отдавать, но только в том стиле, к которому привык. Не знаю, может, Знарок им что-то не донес. Или игроки недопоняли, что от них хотят. Видимо, предстоит еще большая работа Олегу.

Последний вопрос. Билялетдинов в «Ак Барсе» – это почетная должность, подготовка к высокому руководящему посту или страховка от неудачи Знарка? Или, может, все вместе?

Без комментариев.

Вообще ничего не скажете?

В вашем вопросе существует ответ. Поэтому без комментариев.

Какой именно ответ? Там три варианта или вы про все вместе?

Без комментариев.