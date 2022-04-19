Владимир Плющев: «Ак Барс» - не место для экспериментов, Знарок – логичный выбор

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал «Татар-информу» назначение Олега Знарка на должность главного тренера «Ак Барса».

Ранее казанский клуб поделился в своих соцсетях видео с прогулкой Знарка по базе «Ак Барса».

«У "Ак Барса" был в общем-то не очень большой выбор из тех тренеров, которые на сегодняшний день свободны. Олег Знарок обладатель Кубка Гагарина и в сборной достигал определенных результатов. Неудивительно, что выбор пал на него. Все-таки "Ак Барс" не молодежная команда. Это не место для экспериментов.

Говорят, что надо было шанс дать более молодому специалисту? А кому? У нас и так молодые ходят из клуба в клуб, и никаких результатов нет. И что толку? Им дают карт-бланши. И кто из них добился каких-нибудь результатов? Никто. Поэтому выбор "Ак Барса" пал на Знарка. А "Ак Барс" не проходная команда, ставит большие задачи. И это на сегодняшний день самый логичный выбор», - заявил Плющев.

Ранее Владимир Плющев прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» информацию о переходе форварда клуба НХЛ «Даллас» Александра Радулова в казанский «Ак Барс».

До этого спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о грядущем назначении Олега Знарка главным тренером «Ак Барса».