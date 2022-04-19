Видео: «Ак Барс» провел экскурсию Олегу Знарку по базе и офису клуба

Пресс-служба «Ак Барса» анонсировала переход главного тренера Олега Знарка в казанский клуб.

«Открыли запись на экскурсию по базе и офису „Ак Барса“», — сказано в подписи к видео, на котором генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин проводит экскурсию Олегу Знарку по базе и офису клуба.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба «Ак Барса» опубликовала фото, на котором запечатлены экс-тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов и, как предполагается, будущий наставник «барсов» Олег Знарок.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором оценила перспективы «Ак Барса» во главе со Знарком, а также анонсировала возвращение в клуб Билялетдинова.