«В КХЛ ему будет проще»: Плющев оценил перспективы перехода Радулова в «Ак Барс»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» информацию о переходе форварда клуба НХЛ «Даллас» Александра Радулова в казанский «Ак Барс».

«Радулову в КХЛ действительно будет проще. И потом 35 лет для достаточно опытного хоккеиста – это, в общем-то, не возраст. Вон Попов в 41 год за ЦСКА играет и нормально. Выглядит лучше многих молодых и перспективных, которые бегают от борта до борта. И вряд ли это можно назвать хоккеем», — сказал Плющев.

Также эксперт выделил роль главного тренера при выборе опытными хоккеистами нового клуба. По его словам, многие из них выступали в сборной России у Олега Знарка, что облегчит переговорный процесс «Ак Барсу» с новичками.

«Хоккеисты всегда идут к тем тренерам, которых они знают. Все игроки, которых вы перечисляете, были в сборной России и работали со Знарком. Возможно, они будут в "Ак Барсе" или нет, не знаю. Но опытные игроки просто так на амбразуру не бросаются. Они предпочитают выступать за клубы, в которых им будет комфортно с тренером и его требованиями», — заявил Плющев.

В текущем сезоне НХЛ на счету Александра Радулова 22 (4+8) очка в 68 матчах регулярного чемпионата.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о грядущем назначении Олега Знарка главным тренером «Ак Барса».