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Владимир Леонов: У «Игр будущего» не было истории, мы сами ее написали
Россия имеет большой опыт подготовки и проведения спортивных мероприятий разного уровня, но если раньше речь шла о спортивных турнирах с историей, то при проведении «Игр будущего» историю Татарстан написал сам. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов, выступая на пресс-конференции по итогам турнира в Москве.
«Мы в очередной раз доказали в непростой геополитической ситуации, что Россия — открытая страна с накопленными спортивными компетенциями. Мы можем и умеем проводить любого уровня и сложности соревнования. Но раньше мы проводили мероприятия с историей. Тот же чемпионат мира по футболу, Олимпиаду и другие. А „Игры будущего“ были мероприятием без истории. Мы ее сами написали», — подчеркнул министр.
Леонов также отметил напряженную работу татарстанского оргкомитета игр, в том числе и Раиса РТ Рустама Минниханова, а также Дирекции спортивных и социальных проектов, которые когда-то занимались подготовкой Универсиады 2013 года.
Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях по двадцать одной фиджитал-дисциплине приняли участие 1811 спортсменов из 116 стран мира, в том числе из Беларуси, Турции, Китая, Франции, Испании, США, Италии, Бразилии, Португалии.
На церемонию открытия в столицу республики прибыл Президент России Владимир Путин. Помимо российского лидера, гостями мероприятиями в столице Татарстана стали Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Турнир торжественно завершился 3 марта. В церемонии закрытия принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Он поблагодарил руководство страны, спортсменов и жителей республики за прошедшие «Игры будущего».
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