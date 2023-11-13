Владимир Чагин пригласил посетить стенд Татарстана на выставке-форуме «Россия» в Москве

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ стала настоящим калейдоскопом достижений нашей страны. Каждому необходимо посетить эту масштабную экспозицию, чтобы оценить мощь и красоту России, заявил, обращаясь к жителям страны, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

«Республика Татарстан, в которой я живу, известна в нашей стране и за рубежом многими достижениями. Например, как центр нефтедобычи и нефтехимии, авиастроения, один из лидеров сельскохозяйственного производства. А замечательный город Набережные Челны славится производством всемирно известных грузовиков „КАМАЗ“», — напомнил он.

Чагин подчеркнул, что каждый россиянин, где бы он ни находился, должен принимать все усилия, чтобы флаг родной страны победно развевался на финише.

Международная выставка-форум «Россия», напомним, открылась накануне и продлится до 12 апреля 2024 года. На площадках ВДНХ развернулись экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетит Президент России Владимир Путин и члены Правительства.

Подробнее о том, чем Татарстан удивил гостей события, можно узнать в материале «Киберсфера, симуляторы и „Игры будущего“: на выставке „Россия“ в Москве открыли стенд РТ».