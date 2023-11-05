Камила Валиева составила спортивный маршрут по выставке «Россия» — стартом стал Татарстан

Фигуристка Камила Валиева составила собственный маршрут по международной выставке-форуму «Россия» на ВДНХ. Она подготовила для гостей «путешествие» по самым спортивным стендам площадки и рассказала о них в своем телеграм-канале.

Открывает маршрут стенд Татарстана. Валиева объяснила символизм «отправной точки» путешествия. С одной стороны, Казань — это спортивная столица страны, в 2013 году принявшая Универсиаду, а в 2024-м организующая первые «Игры будущего». С другой, этот город стал стартом и для самой спортсменки.

«Спасибо, моя родная Казань, за те возможности, которые мне дала. Ведь именно здесь началась моя спортивная карьера», — напомнила фигуристка.

Затем Камила Валиева посетила стенды Липецкой и Омской областей, последняя из которых запомнилась спортсменке «потрясающей» ледовой ареной, и Красноярского края.

Финишной же точкой маршрута стала Ленинградская область.

Международная выставка-форум «Россия», напомним, открылась накануне и продлится до 12 апреля 2024 года. На площадках ВДНХ развернулись экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетит Президент России Владимир Путин и члены Правительства.

Подробнее о том, чем Татарстан удивил гостей события, можно узнать в материале «Киберсфера, симуляторы и „Игры будущего“: на выставке „Россия“ в Москве открыли стенд РТ».

Видео: https://t.me/kamilavalieva26official