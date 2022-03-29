Владеющая брендами Reserved и Cropp польская компания закрыла свои магазины в России

Владеющая брендами Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay польская компания LPP Group закрыла все свои магазины в России. Об этом ретейлер и производитель одежды сообщает на своем сайте.

В заявлении отмечается, что «компания завершила оперативные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них».

«Таким образом, в соответствии с ранее сделанным заявлением с завтрашнего дня все магазины брендов LPP будут закрыты на российском рынке», — подчеркивается в сообщении.

До этого LPP Group в соответствии с предыдущим заявлением, сделанным 4 марта, полностью приостановила поставки товаров в РФ и онлайн-продажи всех своих брендов, а также заморозила все инвестиции и планы развития.

Ранее торгующая спортивной одеждой французская компания Decathlon объявила об уходе из России из-за санкций, мешающих поставкам товаров. В Татарстане у нее имеется два магазина в Казани и один в Набережных Челнах.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.