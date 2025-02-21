Владелице агрофирмы в Елабуге, где погибли рабочие, не стали продлевать домашний арест

Набережночелнинский городской суд изменил меру пресечения владелице агрофирмы «Мир» Елене Собиной, которую задержали после пожара под Елабугой.

Как стало известно «Татар-информу», накануне суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Теперь Елене Собиной запрещено покидать пределы Татарстана и общаться со свидетелями. Напомним, в декабре суд отправил Собину под домашний арест.

Елена Собина – дочь бывшего министра сельского хозяйства Удмуртии Николая Собина, ее задержали после пожара, который произошел в животноводческом комплексе.

«Татар-информ» рассказывал, что 24 декабря ночью на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский Елабужского района Татарстана произошел пожар в доме, предназначенном для временного размещения рабочих. В момент возгорания внутри находились 39 человек. Из них 33 смогли самостоятельно покинуть помещение, причем один из них получил травмы. Во время тушения пожарные обнаружили тела шестерых погибших мужчин.