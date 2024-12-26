Суд отправил под домашний арест владелицу фирмы «Мир» Елену Собину

Елена Фенина \ «Татар-информ»

Суд в Набережных Челнах избрал меру пресечения владелице фирмы «Мир» Елене Собиной, которую задержали после пожара под Елабугой. Ее отправили под домашний арест по месту проживания в Челнах до 24 февраля 2025 года. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Набережночелнинского суда.

Собина – дочь бывшего министра сельского хозяйства Удмуртии Николая Собина, ее задержали после пожара, который произошел в животноводческом комплексе.

«Татар-информ» рассказывал, что 24 декабря ночью на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский Елабужского района Татарстана произошел пожар в доме, предназначенном для временного размещения рабочих.

В момент возгорания внутри находились 39 человек. Из них 33 смогли самостоятельно покинуть помещение, причем один из них получил травмы. Во время тушения пожарные обнаружили тела шестерых погибших мужчин.