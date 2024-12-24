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Происшествия 24 декабря 2024 08:40

Шестеро рабочих погибли на пожаре в животноводческом комплексе в Татарстане

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Ночью на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский Елабужского района РТ произошел пожар в доме, предназначенном для временного размещения рабочих.

В момент возгорания внутри находились 39 человек. Из них 33 смогли самостоятельно покинуть помещение, причем один из них получил травмы. Во время тушения пожарные обнаружили тела шестерых погибших мужчин.

Площадь пожара составила 300 квадратов. Предварительно трагедия произошла из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

#пожар в татарстане
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