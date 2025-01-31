Владельца катера ждет суд за гибель пассажира во время пьяной речной прогулки по Волге

В Татарстане транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла в сентябре прошлого года на Волге. Пьяный водитель катера марки «VBOATS» допустил столкновение с пирсом яхт-клуба «Венеция».В моторной лодке находились пять человек, после того, как она перевернулась, четверо выплыли, один утонул.

По некоторым данным, в результате инцидента погиб управляющий делами Минземимущества Республики Татарстан Ильназ Валеев.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу.