news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 31 января 2025 14:22

Владельца катера ждет суд за гибель пассажира во время пьяной речной прогулки по Волге

В Татарстане транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла в сентябре прошлого года на Волге. Пьяный водитель катера марки «VBOATS» допустил столкновение с пирсом яхт-клуба «Венеция».В моторной лодке находились пять человек, после того, как она перевернулась, четверо выплыли, один утонул.

По некоторым данным, в результате инцидента погиб управляющий делами Минземимущества Республики Татарстан Ильназ Валеев.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#утонул мужчина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

30 января 2025
«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

30 января 2025