На Волге в Казани лодка с людьми влетела в пирс и перевернулась, одного человека ищут

Сегодня вблизи паромной переправы Аракчино – Верхний Услон на Волге перевернулась лодка. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место выехали спасатели ЗПСО №2и пожарные ПСЧ №4.

Как выяснилось, в моторной лодке было пять человек, когда она перевернулась. Четверо выплыли, одного пока найти не удалось. Идут поисково-спасательные работы.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, ЧП произошло на лодочной станции «Венеция» – лодка врезалась в пирс, после чего перевернулась.

«Татарская транспортнаяпрокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», – добаивли в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.