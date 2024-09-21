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На Волге в Казани лодка с людьми влетела в пирс и перевернулась, одного человека ищут
Сегодня вблизи паромной переправы Аракчино – Верхний Услон на Волге перевернулась лодка. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место выехали спасатели ЗПСО №2и пожарные ПСЧ №4.
Как выяснилось, в моторной лодке было пять человек, когда она перевернулась. Четверо выплыли, одного пока найти не удалось. Идут поисково-спасательные работы.
Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, ЧП произошло на лодочной станции «Венеция» – лодка врезалась в пирс, после чего перевернулась.
«Татарская транспортнаяпрокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», – добаивли в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
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