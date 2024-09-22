На 38-м году жизни скончался управделами Минземимущества РТ Ильназ Валеев

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Накануне на 38-м году трагически ушел из жизни управляющий делами Минземимущества Республики Татарстан Ильназ Валеев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Коллектив Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан понес тяжелую утрату. 21 сентября 2024 года на 38 году трагически ушел из жизни Ильназ Ильхамович Валеев – управляющий делами Минземимущества Республики Татарстан», – говорится в заявлении.

По некоторым данным, Ильназ Валеев утонул с перевернувшейся у пирса лодки на Волге в Казани. Напомним, что инцидент произошел на лодочной станции «Венеция». В моторной лодке находились пять человек, после того, как она перевернулась, четверо выплыли, один утонул. По предварительным данным, лодкой управлял нетрезвый водитель.