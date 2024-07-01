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Вкладчики «Автоградбанка» получили более 1,3 млрд рублей страхового возмещения
Вкладчикам «Автоградбанка» выплачено более 1,3 млрд рублей страхового возмещения, что составляет 56,6%. Выплаты получили более 2,5 тыс. юридических и физических лиц. Об этом стало известно на деловом понедельнике в Набережных Челнах.
«Прошу сегодня еще раз поговорить с уполномоченными от Агентства страхования вкладов, узнать ситуацию, какая помощь, поддержка нужны с нашей стороны, чтобы все процессы шли в рамках существующего законодательства», – сказал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
Выплаты вкладчикам осуществляются через два банка-партнера, отметил он.
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у набережночелнинского «Автоградбанка» 17 июня, о чем сообщал «Татар-информ».
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