Вкладчики «Автоградбанка» получили более 1,3 млрд рублей страхового возмещения

Вкладчикам «Автоградбанка» выплачено более 1,3 млрд рублей страхового возмещения, что составляет 56,6%. Выплаты получили более 2,5 тыс. юридических и физических лиц. Об этом стало известно на деловом понедельнике в Набережных Челнах.

«Прошу сегодня еще раз поговорить с уполномоченными от Агентства страхования вкладов, узнать ситуацию, какая помощь, поддержка нужны с нашей стороны, чтобы все процессы шли в рамках существующего законодательства», – сказал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Выплаты вкладчикам осуществляются через два банка-партнера, отметил он.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у набережночелнинского «Автоградбанка» 17 июня, о чем сообщал «Татар-информ».