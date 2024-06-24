В Челнах 494 вкладчика «Автоградбанка» получили выплаты на 258,2 млн рублей

В Набережных Челнах на сегодня 494 вкладчика «Автоградбанка» получили выплаты на сумму 258,2 млн рублей, в том числе 128 юрлиц в размере 83,6 млн рублей. Об этом сообщил на деловом понедельнике мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Есть вопросы в части исполнения своих обязательств “Автоградбанком” перед юридическими и физическими лицами. На прошлой неделе я встретился с руководителями временной администрации, мы обсудили все вопросы, связанные с выполнением обязательств по линии Агентства страхования вкладов. Эти работы уже организованы по отношению к юридическим и физическим лицам», – заявил глава города.

Магдеев подчеркнул, что в ситуации, в которой оказались жители Набережных Челнов, предприниматели, трудовые коллективы, необходимо найти выход. «Меры, предпринятые Центробанком РФ, не обсуждаются. Но недоговоренностей и неясностей у жителей города не должно быть. Самое главное – интересы людей должны быть защищены», – сказал он.

Градоначальник добавил, что все вопросы необходимо отрабатывать в ежедневном режиме. «Работа в рамках федерального законодательства проходит, но есть различные обстоятельства, поэтому нужно взаимодействовать. В рамках тех норм и правил, которые определены в таких случаях, все должно быть выполнено в отношении граждан и юрлиц», – заключил он.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у набережночелнинского «Автоградбанка» 17 июня. Кредитная организация занимала 218-е место в банковской системе России по величине активов, о чем сообщал «Татар-информ».