«Вклад в победу неоценим»: глава Буинского района встретился с бойцами СВО

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Сегодня глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов встретился с участниками специальной военной операции. Мероприятие прошло в зале заседаний администрации района.

Во время беседы Ранис Камартдинов отметил, что такие встречи с приехавшими в отпуск или проходящими реабилитацию в районе организуются регулярно. Он спросил у каждого об условиях прохождения службы и о необходимой помощи, ознакомился с возникшими вопросами, дал информацию об оказываемой районом помощи.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

«Мы обязуемся приложить все усилия, чтобы и дальше оказывать вам поддержку, учитывая ваш неоценимый вклад в победу. Стараемся, чтобы помощь охватила всех буинцев, которые находятся в зоне СВО», — сказал глава района.

Военнослужащие вкратце рассказали о своих задачах. Много было сказано о единстве России, уверенности в победе. Один из бойцов заявил, что на передовой они находятся не зря. «Под постоянными атаками БПЛА защищаем наши границы», — сказал военный.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В завершение встречи участники спецоперации вручили благодарственное письмо от командира части, в котором выражалась признательность за поддержку.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру