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«Вклад в победу неоценим»: глава Буинского района встретился с бойцами СВО
Сегодня глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов встретился с участниками специальной военной операции. Мероприятие прошло в зале заседаний администрации района.
Во время беседы Ранис Камартдинов отметил, что такие встречи с приехавшими в отпуск или проходящими реабилитацию в районе организуются регулярно. Он спросил у каждого об условиях прохождения службы и о необходимой помощи, ознакомился с возникшими вопросами, дал информацию об оказываемой районом помощи.
«Мы обязуемся приложить все усилия, чтобы и дальше оказывать вам поддержку, учитывая ваш неоценимый вклад в победу. Стараемся, чтобы помощь охватила всех буинцев, которые находятся в зоне СВО», — сказал глава района.
Военнослужащие вкратце рассказали о своих задачах. Много было сказано о единстве России, уверенности в победе. Один из бойцов заявил, что на передовой они находятся не зря. «Под постоянными атаками БПЛА защищаем наши границы», — сказал военный.
В завершение встречи участники спецоперации вручили благодарственное письмо от командира части, в котором выражалась признательность за поддержку.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой.
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