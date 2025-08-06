«Вклад в общую Победу»: Новошешминский район отправил гуманитарную колонну на СВО

Колонна с гуманитарной помощью из Новошешминского района отправилась на передовую – в сторону Запорожья, Херсона и Донецкого направления. В составе – техника, снаряжение, стройматериалы и личные посылки от родных. Инициатива, как и прежде, объединила весь район: от простых жителей до представителей власти.

Среди переданных вещей – незаменимая для бойцов техника: автомобиль ВАЗ «Нива», три мотоцикла класса «эндуро», генераторы, бензопилы, строительные материалы, шины, двигатель и другие необходимые запчасти. Еще один автомобиль – УАЗ – предоставило Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан.

Возглавляет миссию руководитель исполнительного комитета Новошешминского района Егор Тарнавский. Он отметил, что каждый участник сбора вложил частичку своей души.

«Каждый внесенный рубль, каждая купленная вещь, каждая собранная посылка – это наш вклад в общую Победу и поддержку тем, кто сейчас на переднем крае, защищает нашу безопасность», – сказал он.

Жители района с волнением провожали гуманитарную колонну, желая волонтерам доброго пути и бойцам – скорейшего возвращения с Победой.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.