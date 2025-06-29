VK Fest впервые прошел в Казани: Баста, ZOLOTO, татарская сцена и тысячи гостей

Сегодня, 29 июня, столица Татарстана впервые погрузилась в атмосферу самого масштабного российского open-air – VK Fest. Около Центра семьи «Казан» с 14 до 22 часов бушевало море музыки, красок, технологий и радости тысячи гостей. Казань доказала, что готова принимать фестивали такого уровня и делать это с истинно татарским размахом и гостеприимством.

Главным нововведением в истории фестиваля стало появление второй музыкальной сцены VK Fest – впервые за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. При поддержке журнала «Идель» здесь царил татарский колорит: Нурминский, GAUGA, «Хижина Музыканта», Марат Яруллин, ОММАЖ, Ilgiz & Malsi Music, Al Su, Elina – их выступления привлекли не только местных жителей, но и гостей из других регионов.

Элвин Грей, покоривший публику на главной сцене, позже поделился впечатлениями. «Большой праздник для меня, но вдвойне, втройне большой праздник – это когда еще и выступаешь в Татарстане, потому что здесь публика очень музыкальная. Во-первых, очень позитивный танцующий народ. Сегодня пели песни на национальном языке, и народ подпевал, это тоже очень приятно! Я думаю, это не в последний раз. Еще много, много раз будем ждать VK Fest в Казани. Это круто!» – подчеркнул певец.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Зона VK Лекторий собрала аншлаг. Особенное внимание у зрителей завоевал паблик-ток телесвахи Розы Сябитовой и Дмитрия Журавлева о любви и секретах семейного счастья. Их диалог вызывал то смех, то задумчивость у публики. Не меньше внимания привлекла дискуссия о развитии спорта в Казани с участием легендарного руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева и олимпийского чемпиона, диагонального ВК «Зенит-Казань» Максима Михайлова.

«Движение первых» возродило «Игры нашего двора» – городк», скакалки и «резиночки» собрали целые команды энтузиастов. Аниматоры «Дворца впечатлений» зажигали танцевальные флешмобы и проводили конкурс рисунков у яркой фотозоны.

На протяжении всего фестиваля гостей приглашали открыть для себя все возможности летнего отдыха в республике. Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина с гордостью представила онлайн-афишу:

«Дорогие друзья, сегодня один из самых ярких фестивалей, одно из самых ярких событий лета в Татарстане. Любой желающий всегда может найти на сайте лето2025.татар все мероприятия, которые проходят на открытом воздухе. Поэтому приглашаем всех ознакомиться подробнее с нашей афишей. Ждем на нашей онлайн-афише, чтобы узнать обо всем, что происходит в республике этим летом!» – отметила Зиннатуллина

Казанский федеральный университет удивил гостей зрелищными научными опытами, лекциями о криптографии и будущем медицины, а также возможностью создать свой стикерпак.

IT-парк имени Башира Рамеева познакомил гостей с миром роботов и киберспорта, предложив квесты и мастер-классы. VK сообщества организовали увлекательный квест по территории фестиваля с онлайн-заданиями, а самые активные получили эксклюзивные подарки.

Для активных гостей работали целые спортивные кластеры. Футбольный клуб «Рубин» собрал толпу болельщиков на автограф-сессии с игроками, турнирах по панна-футболу и сабсокеру (футболу в гигантских надувных шарах). Баскетбольный клуб УНИКС учил искусству слэм-данка и владения мячом, разыгрывая призы. Игроки волейбольного клуба «Зенит-Казань» провели зажигательную зарядку и автограф-сессию, а также турнир по настольному волейболу.

Особой популярностью, судя по постоянной очереди, пользовалась площадка ГТО. Сотрудник центра ГТО Алина прокомментировала: «Здесь можно выполнить ГТО в тестовом режиме, потом записаться к нам в центр и сдать уже на медаль. У нас проходят стрельбу, прыжок, наклон, пресс и подтягивания. С открытия феста целая толпа выстроилась в очередь! За выполнение норм, конечно, все получают призы на регистрации».

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

На фудкорте феста можно было совершить гастрономическое путешествие: от знаменитых татарских эчпочмаков, кыстыбыя и элеша до мантов, сочной корейской, острой мексиканской, изысканной итальянской и пряной восточной кухни.

Главная сцена, разумеется, была центром мероприятия. Тон вечеру задало выступление хедлайнеров события: группы Zoloto, Элвина Грея, Юлии Савичевой, групп «Комната культуры», «Три дня дождя» и «Хлеб», а также рэпера Басты, который и завершил фестиваль.

Финальным моментом VK Fest стал яркий салют.

Видео: Чулпан Шакирова / «Татар-информ».