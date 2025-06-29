Роза Сябитова на VK Fest в Казани: «Нет лучше подарка, чем жена-татарка!»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня на проходящем в Казани фестивале VK Fest состоялась лекция телеведущей и свахи Розы Сябитовой на тему «Как найти свою вторую половину». За два часа до начала лекции у площадки выстроилась очередь из желающих получить советы, касающиеся личной жизни, и просто увидеть своими глазами звезду программы «Давай поженимся».

Основательница брачного агентства Роза Сябитова после лекции поделилась впечатлениями:

«Меня пригласили, и мне было приятно – здесь молодежь, а я люблю с ней работать. Особенно радует, что в зале было много девушек и они очень внимательно слушали. Значит, темы семьи, замужества, поиска идеального партнера и совмещения карьеры с личной жизнью по-прежнему актуальны», – отметила Сябитова.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Она подчеркнула, что за 30 лет работы в сфере знакомств убедилась – «женщины всех поколений мечтают о самостоятельном мужчине с бойцовскими качествами, а мужчины в девушках ценят молодость и красоту». «Если чего-то не хватает – важно соблюдать принцип равноценности», – уверена ведущая.

«Нет уникального способа сохранить отношения, есть люди, которые хотят сохранить их», – добавила Роза Сябитова.

Ведущая, сама имеющая татарские корни, с теплотой отозвалась о Казани. «Я москвичка в первом поколении, но для меня Татарстан – малая родина. Здесь всё родное, особенно язык. Стоит мне побыть тут три дня – и я уже свободно на нем говорю. А моя внучка, хоть и маленькая, зовет меня «әби», «бабушка». Татарские женщины – наша гордость на генетическом уровне!» – заметила она.

Сябитова пояснила, что гордится своей национальностью и рада видеть, как молодежь стремится к сохранению семейных традиций.